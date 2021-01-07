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Dünya

Ivanka Trump bir tweetinde protestoculara "Amerikan Vatanseverler" olarak hitap etti, sonra paylaşımı sildi

07 Ocak 2021 00:03

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda protestolara başlayan ve kongre binasını basan Trump destekçilerine ilişkin "Amerikan vatanseverler" ifadesini kullandı; ardından paylaşımı kaldırdı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimlerdeki zaferini protesto ederek kongre binasını bastı; protestolarda ise bir kişinin yaralandığı bilgisi geldi. 

TIKLAYIN: Trump taraftarları ABD Kongresi'ni bastı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

 

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