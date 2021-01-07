Ivanka Trump bir tweetinde protestoculara "Amerikan Vatanseverler" olarak hitap etti, sonra paylaşımı sildi

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda protestolara başlayan ve kongre binasını basan Trump destekçilerine ilişkin "Amerikan vatanseverler" ifadesini kullandı; ardından paylaşımı kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimlerdeki zaferini protesto ederek kongre binasını bastı; protestolarda ise bir kişinin yaralandığı bilgisi geldi.

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