Ivanka Trump: Başarılı, popüler ve güzel

Ivanka Trump, ilk bakışta renkli dergilerde bol bol boy gösteren, New York sosyetesinin tipik bir mensubu gibi görünüyor. Upper East Side’da ihtişamlı bir ev, özel okullarda ve elit üniversitelerde eğitim, zengin eş, müreffeh yaşam ve nüfuzlu kişilerle bağlantılar. Ancak biraz daha yakından incelendiğinde karşımıza daha farklı bir profil çıkıyor.

ABD’nin seçilmiş başkanının 35 yaşındaki kızı, Trump imparatorluğundaki hiyerarşide babasının ardından ikinci sırada yer alıyor. Ivanka, seçim kampanyasının en kritik dönemlerinde babasının yanından bir an olsun ayrılmadı. Doğum yapan kadınlara annelik izni, kadınların erkeklerle eşit seviyede maaş alması ve küçük çocuklara daha fazla kreş bakım imkanın sağlanması gibi konulardaki çıkışlarıyla da hayli dikkat çekti, takdir topladı.

Ivanka ile erkek kardeşleri Donald Junior ve Eric, Trump’un Çek atlet Ivana ile yaptığı ilk evliliğinden. Ivanka, babasına olan düşkünlüğünü ve onun kendisinin en büyük mihmandarı olduğunu her fırsatta dile getiriyor. "Madem düşünüyorsun, o halde büyük düşün!" felsefesini babasından öğrendiğini söyleyen Ivanka, Amerikan medyası tarafından da “Donald Trump’ın iyi olan tarafı ve denge unsuru“ olarak nitelendiriliyor. Aktif bir Twitter kullanıcısı da olan Ivanka Trump, yaklaşık 1,8 milyon takipçisiyle siyasi konulardan ziyade iş kadınlarının giyim tarzı ve iyi bir uyku için önerler tarzında daha “soft“ konuları paylaşmayı tercih ediyor. Instagram sayfasında da genellikle kendisinin ve ailesinin fotoğraflarını paylaşıp, siyasi mesajlardan uzak duruyor.

‘Babamın her söylediğine katılmıyorum‘

Babasının en büyük destekçisi olan Ivanka, Forbes dergisine 2013 yılında verdği demeçte “Onu desteklemem demek, her söylediğine katıldığım anlamına gelmiyor“ şeklinde konuşmuştu.

Babasının zamanan zaman yaptığı argo konuşmalara ve neden olduğu skandallara gülüp geçen Ivanka Trump, "O bir işadamı. İşine öyle odaklanıyor ki, bazen renkleri ya da karşısındakinin cinsiyetini göremeyebiliyor“ diyor ve ekliyor: “Babam aslında kadın-erkek eşitliğine yüzde yüz inanıyor.“

Trum imparatorluğunda gayrimenkul yatırımlarından sorumlu olan Ivanka, kadın dergisi Cosmopolitan’ın eylül sayısındaki demecinde, “Halihazırda odaklandığım en önemli konu, gayrimenkul işlerimizi daha da büyütmek“ demişti. Ailenin yatırımları arasında, Miami Doral golf klubü ve Washington International Hotel’in de yer aldığı pek çok gözde gayrimenkul bulunuyor.

Pekçok kimse için o, tam anlamıyla modern kadının sembolü: Bir yandan çalışan, güçlü bir kadın profili çiziyor, diğer yandan da çocuklarına şefkatle yaklaşan bir anneyi ve iyi bir eşi canlandırıyor.

Her zaman ilgi odağında

Münih Üniversitesi‘nde genel sosyoloji ve cinsiyet araştırmaları alanında çalışmalar yapan Prof. Paula-Irene Villa, tarip boyunca başarılı kadınların daha cazip olarak algılandığını belirtiyor. Ivanka Trump’ın çizdiği “başarılı ve güzel kadın“ profiliyle, günümzdeki neoliberal toplumun beklentilerini karşıladığını belirten Prof. Villa, insanların ilgisini çekmek için ille de birtakım bilgi ve yeteneklerin gerekmediğini, kişilerin kendilerini takdim etme yöntemlerinin de önemli olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “İlgi odağında olmak, zor elde edilen ve son derece değerli olan bir mevhumdur. Günümüzde her yerde geçerli bir para hükmünde de diyebiliriz."

Ivanka’nın, başarılı bir kariyer için önerilerini içeren “Trump Kartı“ isimli kitabı, ABD’de en çok satanlar listesine girmeyi başardı. İkinci kitabı “Women Who Work“ (Çalışan Kadınlar) da büyük ilgi görüyor. Kişisel web sitesi IvankaTrump.com ise tüm bu faaliyetlerin yer aldığı bir kartvizit görünümünde. Burada ayrıca ayakkabıdan kabana, takıdan çanta ve aksesuarlara kadar çeşitli ürünlerin online satışı da yapılıyor. "Lifestyle" diye tabir edilen bu alandaki faaliyetlerinin sektörel büyüklüğü ise 200 milyon Dolar civarında.

2009'da eski bir model ve emlak pazarlamacısı Jared Kushner ile evlenen Ivanka Trump, Yahudi eşiyle dünyaevine girebilmek için dinini değiştirdi. Biri kız olmak üzere üç çocuğu olan ikili, gerek özel gerekse iş hayatında mükemmel bir ekip izlenimi veriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Sabrina Pabst