İvana Sert: Türk kadınları giyinmeyi bilmiyor

Ünlü modacı ve sosyete ikonu İvana Sert’in Adana’ya geldiğini duyan sevenleri, ünlü modacıyı sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklarda beklemeye başladı. İmza günü başladığında ise AVM’ye giremeyen hayranları uzun kuyruklar oluştururken, İvana Sert ilginç açıklamalar yaptı.

Türk kadınları zevkli

Sözcü'de yer alan habere göre, Banu Noyan Event Office tarafından gerçekleştirilen organizasyona oğlu Ateş’le birlikte katılan İvana Sert, 1000 adet imza kartını oğluyla birlikte imzaladı. Sevenlerinden gelen soruları yanıtlayan modacı “Türk kadınları zevkli sadece vücutlarını tanımıyorlar ve nerede nasıl giyineceklerini bilmiyorlar. Davette giyeceğini gündüz giyersen komik olursun” dedi.

En güzel hediye çiçek

Kadınların hemcinsleri için giyindiklerini de söyleyen İvana “kadınlar erkekler için değil, başka kadınlar için giyinir” diye konuştu. Ünlü modacı ayrıca kadınların erkeklerden mücevher değil, çiçek beklememesi gerektiğini belirterek “en güzel hediye çiçek” şeklinde konuştu. 2.5 saat süren organizasyonda İvana’ya bir hayranı kara kalem portresini hediye etti.