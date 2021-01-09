Ivana Sert'ten nafaka ödemediğini iddia eden eski eşine: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin!

Ivana Sert, 2013 yılında boşandığı Yurdal Sert'in oğlu için ödediği 5 bin TL'nin çocuğunun eğitim masraflarına yetmediğini belirterek yüzde 300 zam yapılması için dava açtı. Konu hakkında ilk kez konuşan Sert, nafaka ödemeyen eski eşine "Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin" diyerek tepki gösterdi.

Hürriyet'in haberine göre; TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri kadrosuna dahil olan Ivana Sert, işlerinin bozulması nedeniyle nafaka ödemediğini iddia ettiği eski eşi Yurdal Sert hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

2013 yılında boşandığı Yurdal Sert'in ödemediği nafaka hakkında konuşan Ivana, "Ne diyeyim, nafaka ödeyemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz, baba olmayın mı diyeyim? Ben nafakayı az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin."