Ivana Sert: Şampuanımın içine asit koydular

Eski manken ve modacı Ivana Sert, Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda aynı evde kaldığı kızların kendisini kıskandığı için şampuanına asit koyduklarını dile getirdi.

Ivana Sert, bir moda okulunda başladığı öğretmenliğinde öğrencilere Türkiye'ye ilk geldiği günlerden bahsetti. 41 yaşındaki modacı Türkiye'ye ilk geldiği hafta kıyafetsiz kaldığını belirtti.

2000'li yıllarda yıldızı parlayan Sert, o günlerde beraber aynı evde kaldığı model kızların kendisini çok kıskandığını söyledi. Kızların şampuanına asit koyduğunu açıkladı.

2004 yılında Yurdal Sert ile evlenip 2013 yılında ayrılan modacının bu evlilikten bir çocuğu bulunuyor.