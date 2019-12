Ivana Sert: İhaneti ispat et yoksa boşanmam

T24 - İvana Sert, kendisini ihanetle suçlayan ve 10 milyon TL isteyen eşi işadamı Yurdal Sert’e meydan okudu: "İhaneti ispat et yoksa boşanmam."











Eşi Yurdal Sert'in "Beni en yakın arkadaşım Hatem Yavuz ile aldattı" iddialarıyla zor günler geçiren İvana Sert, boşanma ve mal varlığı paylaşımını Vatan'a anlattı:





- Yurdal, ihanet iftirasını para için yapıyor. (O kadar çok mal varlığınız var mı? sorusuna) Öyle sanıldığı gibi çok paramız yok. 3 evimiz var. Metrocity’de daire, Çubuklu’da villa, Bodrum’da villa. İnanmıyorsanız gidip tapulara bakın. Benden 10 milyon TL tazminat istiyor ama o kadar paramız yok. Yine de avukatımla bakacağız. Belki hesaplarımızda bilmediğim para ya da mal vardır.





- Yurdal beni en son boşanma davası açtığı gün aradı. ‘Hatem’in evine polis gidiyor. Seninle ilgili bir şey çıkarsa hapse gireceksin’ dedi. En son sözleri buydu. Halbuki o güne kadar her şey normaldi. Biz oğlumla şu an Fethiye’deyiz. Planımız Yurdal’la birlikte Bodrum’a geçmekti. Hatta her telefon açtığında ‘Seni çok seviyorum, ne olur affet’ diyordu. Ateş’le konuşmak istiyordu.





- Sert soyadından ne olursa olsun vazgeçmek istemiyorum. Yurdal’ın rahmetli babasını çok seviyordum ve bu yüzden bu soyadı benim için çok büyük, çok önemli. Bu soyadına leke getirmedim. Kendi kurduğum, yarattığım markanın adı İvana Sert. Onun patentini aldım. İş hayatında da hep kullanacağım.





‘Benden özür dileyecek'





İvana Sert “Yurdal bana normal bir boşanma davası açsaydı kabul eder hemen boşanırdım. Ama bu çirkin iddialar karşısında ondan boşanmayı kabul etmiyorum. Bana ya bu iddiaları kanıtlayacak ya da benden özür dileyip ‘Beni affet sana iftira attım, yalan söyledim’ diyecek. O zaman boşanırım. Çünkü kendimden hiç şüphem yok, yanlış yapan ben değilim” dedi.