"Bütçenin yüzde 2,6'sını 'öğrencilerin beslenme giderleri'ne harcayan İstanbul Üniversitesi, kalan parayı nereye harcıyor?"

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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün tepkiler üzerine geri adım attığı yemekhane kararının ardından İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi (İÜDÜG), üniversite yönetimine bütçenin nerelere harcandığına ilişkin soru yöneltti. Girişimin Twitter hesabından yayınladığı mesajlarda üniversite yönetimine ilişkin "Öğrencinin midesinden kesilen bütçenin nerelere harcandığını ortaya koymayı bir sorumluluk olarak gördük. İstanbul Üniversitesi (İÜ) yönetiminin öğrenci yemeği yerine nerelere bütçe ayırdığını kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" denildi.

Neden öğrenci yemeğinden kesilmek istendi?

Girişimin "İstanbul Üniversitesi yönetimi öğrencilerin yemeğinden öğün eksiltme kararının nedenini henüz kamuoyuna açıklamadı. Açıklamasını kuvvetle talep ediyoruz. Üniversite belli konularda tasarrufa gitmek istemiş olabilir" denilen açıklamasında şöyle devam edildi:

"Sosyal medya hesabında 'Yemekhane kartımda 1 lira kalmış, 1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' diye soran öğrencinin kolektif vicdanımızda açtığı yarayı kapatmaz belki ama en azından kamu kaynaklarının kullanılmasındaki adaletsizliğe dikkat çekmiş oluruz.Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında en yüksek bütçeye sahip olan İstanbul Üniversitesi (2020 yılı bütçe ödenek tutarı 1 milyar 46 milyon TL) neden öğrencilerine verdiği yemekten kesmek istedi? Bu bütçe öğrencilerin beslenmesi için gereken sübvansiyonu karşılayamaz mıydı?"

Öğrencilerin beslenmesine ayrılan bütçe yüzde 2,6

"İÜ'nün 2020 bütçe kalemleri incelendiğinde, 2019 yılında 24.988 bin TL olan 'Öğrencilerin beslenmelerine ilişkin giderler' kalemi (başlangıç ödeneği olarak) 2020 yılında 27.359 bin TL olarak bütçede yer almış. Bu da toplam üniversite bütçesinin yüzde 2,6'sı kadar bir tutar oluşturuyor" denilen açıklamada, üniversite yönetimine "Bütçenin yüzde 97,4' ü hangi harcamalara ayrılıyor?" diye soruldu.

Girişim'in açıklığa kavuşmasını istediği diğer sorular da şöyle:

"Personel giderleri" içinde normal memurlar, işçiler ve sözleşmeli personelden ayrı olarak: 4.997 bin TL "Geçici süreli çalışanlar" ve 3.521 bin TL "Diğer Personel" için ayrılmış (SGK primleri dahil). Bu çalışanlar muhtemelen yarı zamanlı öğrenciler.

"Eğer öyle ise bu bütçe öğrencilere neden burs olarak verilmiyor? Üniversite bütçesinin yüzde 74,6'sı personel harcamalarına ve yüzde 3,3'ü "araştırma faaliyetleri" için ayrılıyor.

Cari transferler içinde 4.2 milyon TL "kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler" olarak görülüyor. Bu kuruluşların hangileri? Merak ediyor ve açıklanmasını istiyoruz.

8.610 bin TL "Hazine Yardımları" yapılmış. Bu yardım nereye yapıldığını bilmek istiyoruz.

Yemek zammına karşı dilekçe vermek isteyen öğrencileri içeriye sokmayan güvenlik görevlilerine, üniversite bütçesinden ve hazine yardımlarından ne kadar pay ayrıldığını bilmek istiyoruz.

"Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz"

Bu sorularla açıklamasını bitiren İÜDÜG, son olarak "Bütün bu sayılara ve yapılanlara rağmen İstanbul Üniversitesi Rektörünün 'Öğrenci merkezli bir yönetim anlayışına sahip olduklarını' ifade etmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi 2 Ocak'ta aldığı kararla öğrencilerin yemekhane öğünlerini kısmaya gitmiş, 39 yemekhane çalışanını da işten çıkarmıştı. Bu karara karşı çıkan öğrenciler ise bunu protesto etmiş ve kamuoyunda gösterilen tepkilerden sonra İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yaptığı açıklamayla bu karardan vazgeçtiğini, yemek öğünlerinin eskisi gibi devam edeceğini açıklamıştı.