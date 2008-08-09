T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İ.Ü., Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında

2008 yılı "Dünyanın en yi 500 üniversitesi" sıralamasına, Türkiye'den yalnızca İstanbul Üniversitesi girebildi.

09 Ağustos 2008 03:00

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, dünya üniversitelerinin akademik sıralamasını belirleyen kuruluşlar arasında olan Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından yapılan sıralamada, İÜ’nün geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girdiği bildirildi.

Açıklamada, sıralamaya giren tek Türk üniversitesi olan İÜ’nün, bu yıl 9.96 puanla 407. sıraya yükseldiği de belirtildi. İÜ’nün bölge sıralamasında da 69. sırada yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, üniversitenin Rektör Prof. Dr. Mesut Parlak’ın yönetimde bulunduğu 4 yılda 3 kez dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına, üç yıldır da bölge üniversiteleri arasında ilk 100’e girdiği kaydedildi. Açıklamada, bilimsel ve akademik çalışmaların, üniversite mezunları,
üniversitede çalışan akademisyenlerin aldığı ödüller, geçmişten bugüne kadar yapılan araştırmalar ve çalışmalar, 2002 ve sonrası yapılan çalışmalar, "Science Citation Index-Expanded and Social Citation
Index" kapsamında yayınlanan çalışmalar ile yapılan diğer çalışmaların tam zamanlı çalışan akademik personel başına düşen pay oranının baz alındığı 6 kritere göre değerlendirildiği belirtildi.



ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24