İ.Ü., Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, dünya üniversitelerinin akademik sıralamasını belirleyen kuruluşlar arasında olan Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından yapılan sıralamada, İÜ’nün geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girdiği bildirildi.



Açıklamada, sıralamaya giren tek Türk üniversitesi olan İÜ’nün, bu yıl 9.96 puanla 407. sıraya yükseldiği de belirtildi. İÜ’nün bölge sıralamasında da 69. sırada yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, üniversitenin Rektör Prof. Dr. Mesut Parlak’ın yönetimde bulunduğu 4 yılda 3 kez dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına, üç yıldır da bölge üniversiteleri arasında ilk 100’e girdiği kaydedildi. Açıklamada, bilimsel ve akademik çalışmaların, üniversite mezunları,

üniversitede çalışan akademisyenlerin aldığı ödüller, geçmişten bugüne kadar yapılan araştırmalar ve çalışmalar, 2002 ve sonrası yapılan çalışmalar, "Science Citation Index-Expanded and Social Citation

Index" kapsamında yayınlanan çalışmalar ile yapılan diğer çalışmaların tam zamanlı çalışan akademik personel başına düşen pay oranının baz alındığı 6 kritere göre değerlendirildiği belirtildi.







