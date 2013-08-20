İTÜ'nün Güneş enerjisiyle çalışan ARIBA 6 aracı yollara düştü

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Güneş Arabası Ekibi, 2005 yılından bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yarışmalarda başarılı sonuçlar alan ARIBA güneş enerjisiyle çalışan arabaların 6’ncısını, ARIBA6’yı üretti.

Avustralya’yı dolaşacak

Aracın, İstanbul-Ankara arasında yapılacak test sürüşünün başlangıcı milli ralli sürücüsü Burcu Çetinkaya tarafından yapıldı. İTÜ Ayazağa Kampüsü’nden yola çıkan araç, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü geçerek, Ankara yolcuğuna devam etti. İTÜ ekibi, 20 Ağustos’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı makamında ziyaret edecek. Ardından araç, Avustralya’da 6-13 Ekim’de düzenlenecek ve kıtanın boydan boya geçileceği ‘World Solar Challenge’a katılacak.