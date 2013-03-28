İTÜ'lü asistanlar rektörlüğü işgal etti

İstanbul Teknik Üniversitesi'li araştırma görevlileri, işten atılan asistan arkadaşlarının görevlerine iade edilmesi için rektörlük binasını işgal etti.

Öğle saatlerinde kampüste bir araya gelen aralarında öğretim üyeleri, asistanlar ve öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 1000 kişi, Rektörlük binasına doğru yürüyüşe geçti.

Gruptakiler sık sık “Rektör Karaca, asistana dokunma”, “İTÜ burada, rektör nerede”, "Ferman YÖK'ün, üniverisiteler bizimdir" şeklinde sloganlar attı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca’yla görüşmek isteyen grup, daha sonra içeriye girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlilerinin engelleme çabalarına rağmen içeriye girmeyi başaran grup, burada açıklamalar yaptı.

Araştırma görevlileri, YÖK’ün asistanların işe iade edilmesine yönelik kararının derhal uygulanmasını talep etti. Asistanlar, rektörün istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Rektörlük'te "İTÜ öğrencileri, İTÜ'ye ve hocalarına sahip çıkıyor" yazan dev bir pankart açan asistanlar, şarkılar ve türküler söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın’la görüşen asistanlar, Rektör Mehmet Karaca’yla görüşme sözü alınması üzerine yaklaşık 1.5 saat süren eylemlerine son verdi.