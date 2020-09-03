İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şengör: Öğrenci Memnuniyet Araştırma Raporu’nu okudukça içim cız etti, 'Öğrenciler YÖK'ten memnun' ifadesi karşısında şoke oldum

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Celal Şengör, "Üniversite Araştırma Laboratuarı (ÜniAr) 2020 yılı, 'Öğrenci Memnuniyet Araştırma Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. Raporu okudukça içim cız etti. Zira, Türkiye'de yüksek öğretimin can çekiştiği sonucuna can-ı gönülden katılmakla beraber öğrencilerin beğendiği üniversiteler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni (İTÜ) görememek, bende bizzat öğrencilerin yaptıkları değerlendirmede çok ciddî yanlışlar olduğu kanaatini uyandırdı. Hele ‘Öğrenciler YÖK'ten memnun' ifadesi karşısında şoke oldum." düşüncesini dile getirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, yazısında Şengör'ün görüşlerini aynen aktardığını belirtti.

Şengör, "Öğrencinin İTÜ'den çok da memnun olmaması şaşırtıcı değil; ama bunun nedeni ne üniversite yönetimi, ne de rektörler. Sorumlular; başta YÖK, sonra yargı, en son da ülke yönetimi… Yıllardır İTÜ, kendisine YÖK tarafından verilen kontenjanın gerçekçi olmadığını, bu kadar kalabalık bir kontenjanla adam gibi bir eğitim verebilmenin imkânsızlığını YÖK'e bildiriyor. YÖK bu uyarıları hiç dikkate almadığı gibi, İTÜ'nün kontenjanını arttırmaya devam ediyor! Durumun daha iyi kavranabilmesi için bir benzetme yapayım: İki odalı bir evde oturan ve bir eşin maaşıyla geçinen iki çocuklu bir aileyi düşünelim. Birileri gelip, bu eve daha onbeş kişiyi yerleştirmek gerektiğini söylese ve bu onbeş kişiye de tek eşin maaşıyla bakılmasını istese, durum ne olur? İşte İTÜ tam böyle bir durumla karşı karşıya." dedi.

Şengör, "Oysa İTÜ, öğretim üyesi ve öğretim ve araştırma gereçleri (kütüphane, laboratuvarlar, üniversite dışı eğitim ve araştırma gezi bütçesi vs.) kapasitesi gereği en çok 15.000 öğrenciye iyi bir eğitim verebilir. Aslında ideal rakam 10.000'dir. Örneğin bütçesi yılda 3 milyar dolar cıvarında olan Caltech'in (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü) öğrenci sayısı sadece 2000'dir. Şimdi sıkı durun; YÖK, İTÜ'ye, lisansüstü öğrencilerle birlikte 35.000'in üzerinde öğrenci yolluyor! İTÜ'ye devlet tarafından verilen bütçe ise bugünkü kurla 1.5 milyon dolar. YÖK, bunu yaparken İTÜ'de öğretim üyesi sayısının kabarık olduğunu ve bunun 35.000 küsur öğrenciye yeteceği görüşünü savunuyor! Oysa bu doğru değil…" değerlendirmesinde bulundu.

Şengör,"İTÜ'de öğretim üyesi başına 35.37 öğrenci düşmektedir.Yarışmamız beklenen üniversitelerden ünlü MIT'de (Massachutusetts Teknoloji Enstitüsü) öğretim üyesi/öğrenci oranı 1/3'tür. Sınıflarının % 70.8'inde öğrenci mevcudu 20'nin altındadır. Yani arada korkunç bir fark var!.." ifadesini kullandı.

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