İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, İtalyan Astronot Paolo Nespoli'yi Türkiye'ye getiriyor

İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü öğrencileri tarafından Akbank Ana Sponsorluğu’nda düzenlenen “Sınırsızlık Çağı” ana temalı 22. İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu’nda İtalyan astronot Paolo Nespoli üniversite öğrencileriyle buluşacak.

2007 yılında 15 günlük ilk uzay görevini gerçekleştiren Nespoli, 2011 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 6 ay yaşadı. Astronot Nespoli, sempozyumda astronot olma hikayesini, ilk uzay yolculuğunu, uzayda yapılan bilimsel araştırmaların geldiği noktaları ve uzaydaki maceralarını katılımcılara aktaracak.

27-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek 22.İTÜ EMÖS’te aynı zamanda Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Unilever CEO’su Mehmet Altınok, Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, Bosch Türkiye Genel Müdürü Steven Young, Accenture Türkiye Genel Müdürü Tolga Ulutaş, UPS Türkiye Genel Müdürü Ufku Akaltan, Daikin Genel Müdürü Hasan Önder, Akbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sindel gibi isimler de katılım gösterecek ve iş dünyasının teknoloji ile değişen dinamikleri hakkında konuşmalar yapacaklar.

Türkiye’de ilk defa bir astronotun bu düzeyde bir konferansa katılması sebebiyle herkes tarafından merakla beklenen 22. İTÜ EMÖS adlı etkinliğin oturumlarına ücretsiz olarak www.ituemos.com adresinden kayıt olunabilmektedir.