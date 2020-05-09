İTO Başkanı: Antalya ve Muğla gibi turizm merkezlerine giriş-çıkışların kaldırılması çok önemli bir adım

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu normalleşme süreci kapsamında Antalya, Muğla gibi turizm kentlerindeki ulaşım yasağının kaldırılmasını olumlu bulduklarını söyledi. İl girişlerinde oluşan uzun kuyruklar bilim dünyasını Koronavirüs'te ikinci dalga endişesiyle tedirgin ederken İTO Başkanı, "Çok önemli bir adım" diyerek değerlendirdi.

Covid-19 sürecinde yönlendirici sektörün, sağlık sektörü olduğunu belirterek, “Tüm sektörlerin rotasını belirleyecek olan Bilim Kurulu’dur, Sağlık Bakanlığı’dır. O yüzden bizler, turizm ve toplantı sektöründe yeni normale geçişte, 'Koronavirüs Sertifikasyon' kriterlerine harfiyen riayet etmeliyiz” dedi

Avdagiç, Türkiye’nin hem siyasi irade olarak hem de sağlık sektörü olarak korona salgınına karşı başarılı bir mücadele verdiğine işaret ederek, “Şimdi bunu, normal hayata, ya da o meşhur tabiriyle 'yeni normale' geçerken de başaracağız. Başarmak zorundayız” diye konuştu

"Antalya ve Muğla gibi turizm merkezlerine giriş-çıkışların kaldırılması çok önemli bir adım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı gibi kademeli normalleşmenin, 11 Mayıs’tan itibaren başladığını dile getiren Avdagiç, “Cumhurbaşkanımızın açıklamasında, ‘giriş-çıkış sınırlaması’ kaldırılan iller arasında Antalya ve Muğla gibi turizm merkezlerimiz de bulunuyor. Bunu çok önemli bir adım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Kovid-19 sürecinde yönlendirici sektörün, sağlık sektörü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerin rotasını belirleyecek olan Bilim Kurulu’dur, Sağlık Bakanlığı’dır. O yüzden bizler, turizm ve toplantı sektöründe yeni normale geçişte, 'Koronavirüs Sertifikasyon' kriterlerine harfiyen riayet etmeliyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm işletmelerini kapsayan sertifikasyon örneği, dünyadaki ilgili teşkilatlar temel alınarak, hazırlandı. Burada 'sosyal mesafeden hijyen uygulamalarına', 'misafir karşılamadan havuzlara', 'maskeden ateş ölçümüne' kadar tüm başlıklar harfiyen belirleniyor. Bu ve buna benzer onlarca maddelerde nasıl hareket edilmesi gerektiği, sertifikasyonla karara bağlanıyor. Biz bunu önemsiyoruz. Çünkü bu kurallar, turizm sektörünü yukarıya doğru ivmelendirecek dayanak noktasıdır, zemin noktasıdır.”

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