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Kültür-Sanat

İtirazım Var'a +18 yerine +15 yaş sınırı

Onur Ünlü'nün 'İtirazim Var' filmine getirilen yaş sınırlaması için, Bakanlığa yaptığı itiraz bugün sonuçlandı. Filmine getirilen +18 yaş sınırı, +15'e düşürüldü

25 Nisan 2014 17:12

Yönetmen Onur Ünlü'nün 'İtirazım Var’ isimli filmine Kültür Bakanlığı tarafından "Çocukların ve gençlerin ruh ve beden sağlığını etkileyici unsurlar, genel ahlak, insan onuru ve şiddet içermesi" gerekçe gösterilerek  +18 yaş sınırı getirilmişti. Bunun üzerine Ünlü yazdığı dilekçe ile sınırlamaya itirazda bulunmuştu. Ünlü’nün itirazı bugün sonuçlandı ve filme getirilen +18 yaş sınırı, +15’e düşürüldü.

Habertürk’te yer alan habere göre, Onur Ünlü'nün filmle ilgili +18 yaş sınırına yaptığı itirazın gerekçesi şöyle;

"Yapımını gerçekleştirdiğimiz İtirazım Var adlı eser 17/04/2014 tarihinde ‘Değerlendirme ve Sınıflandırma Alt Kurulu Başkanlığı tarafından ‘ Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince film çocukların ve gençlerin ruh ve beden sağlığını etkileyici unsurlar, genel ahlak, insan onuruna aykırılık ve şiddet içermesi nedeniyle 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir. Televizyonda gösterilmesi halinde 24.00-06.00 saatleri arası uygundur’ kararı alınmıştır.

Filmin içeriğine bakıldığında şiddet içeren sahnelerin son derece sınırlı olduğu, küfür ve kötü söz küfür ve kötü söz kullanımının yaş sınırlaması getirilmeyen diğer filmlere oranla kısıtlı olduğu, filmin hiç bir planında cinsel istismar işaret edecek bir kullanım bulunmadığı, korku öğelerinin hiç yer almadığı bütün bunlara bağlı olarak ahlaka mugayyir, dini değerleri süistimal eden ve insan onurunu rencide edecek bir unsurun olmamasına özellikle itina gösterildiği için yukarıdaki karara itiraz ediyor,
‘Değerlendirme ve Sınıflandırma Alt Kurulu Başkanlığı’ tarafınca yeniden incelenmesini saygılarımızla arz ederiz."

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