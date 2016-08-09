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15 Temmuz Darbe Girişimi

İtirafçı subay: Cemaat evlenmem için 30'un üzerinde kişi önerdi

Yarbay Gökhan Eski, cemaat dışı evliliğinin ‘Abiler’in onayı olmadığı için 2010’da bittiği açıkladı

09 Ağustos 2016 12:34

Genelkurmay Emniyet Subayı Yarbay Gökhan Eski savcılığa verdiği ifadede darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatindeki 'evlilik yöntemlerini' anlattı. Yarbay Eski, cemaat dışı evliliğinin ‘Abiler’in onayı olmadığı için 2010’da bittiğini, nişanlandığı kişinin de örgüt üyesi olmadığı için baskı gördüğünü açıkladı. Eski, yaşadıklarını anlatırken "Cemaat nişanlımı bırakıp evlenmem için 30’un üzerinde kişi önerdi" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü darbe soruşturmasında tutuklanan itirafçı Genelkurmay Emniyet Subayı İstihbarat Yarbay Gökhan Eski, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın odasına dinleme cihazı koyduklarını itiraf etmişti. Eski, 13 Temmuz’da Tuğgeneral Mehmet Partigöç ve ‘Abiler’in kendisine, “Bu hafta kritik bir hafta” dediklerini açıklamıştı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yarbay Eski'nin cemaat içindeki evlilik yöntemlerine dair anlattıkları şöyle:

 

"Önceki abiyle görüşemezsin" 

 

"Cemaat’te abi, seni devrettiğinde öncekiyle görüşmek yasaktır. Ankara’daki ismini hatırlamadığım abiden istemedikleri bir evlilik yaptığım için kopmuştum. Eşim Cemaatçi olmadığı için karşı çıktılar

 

"Telkinde bulundular"

 

"Tüm abiler evlenmemem için telkinde bulundu. Dinlemedim evlendim ve 2010’da eşimden boşandım. Fakat birisiyle nişanlandım. Cemaatçi değil diye onu da istemediler ve evliliğin olmaması için çok uğraştılar. Cemaat nişanlımı bırakıp evlenmem için 30’un üzerinde kişi önerdi.

 

"10 kişiyle görüştüm"

 

"Abilerle görüşürken evlerinde kadınlara ait vesikalık fotoğraflar oluyordu. Onları bana gösterdiler. Boydan resimler de vardı. Fotoğrafı gösterirken kadının kod adını, memleketini, boyunu, kilosunu, sigara içip içmediğini, dini hassasiyetlerini, başının açık-kapalı olup olmadığını ilave bilgi olarak veriyorlardı. Bu şekilde 10 civarında kişiyle görüşmüşlüğüm vardır. Randevuyu abi ayarlıyordu. Birlikte gidiyorduk ve görüşme Cemaat evinde oluyordu. 15 dakika civarında sürüyordu. Herkes kod adıyla konuşuyordu. Benim kod adım, ‘Salih’ti. Evlilik görüşmesinde kişiler, birbirlerinden bahsediyorlardı. Görüştüklerimin tamamında evlenmeyi ben kabul etmedim. Bir keresinde doktor olan hanım hanımcık birisini getirmişlerdi. Meslek olarak ve fiziken beğenmiştim. Çok duygusaldı ve boşanmıştı, kabul etmedim.

 

"İlk görüşme 15 dakika"

 

"Görüşme koşullarını ayrıntılı anlatmak isterim. Koşulların dinsel ve sosyolojik anlamda ne kadar garip olduğunu insanların öğrenmesini istiyorum. Görüşmeye her iki taraf abisi ve ablasıyla gelirdi. 15 dakikalık görüşme sonrası herkes başka bir odada kendi abisi ve ablasına düşüncesini söylerdi. İki taraf olumlu ise kapı açık vaziyette erkek ve kadın baş başa 1 saat kadar görüşürdü. O arada pasta-börek ikramı yapılır. Bu uzun görüşme sonrasında taraflar birbirlerine görüş bildirmez ve irtibat numarası alamazlardı. Bir hafta beklenirdi. Abi-abla tarafların görüşlerini alır; olumluysa ikinci görüşme ayarlanırdı. İki kere ikinci görüşme ayarlandı ama gitmedim. Cemaat’ten biriyle evlilik istemiyordum. Bir Cemaatçi’yle evlenirsem evliliğim özel olmaz diye düşünüyordum."

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darbe girişimiGökhan Eskicemaatevlilik yöntemleri

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