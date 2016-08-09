Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda görevli asker: Albay Poshor bana "Niye ateş etmiyorsun şerefsiz" diye bağırdı

Darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda görevli Uzman Çavuş Yusuf Yaylacı, 14 Temmuz’da Kosova’daki NATO birliğinden Türkiye’ye gelen Albay Muhammet Tanju Poshor’la ilgili iddialarda bulundu. Yaylacı sorgusunda, “Albay Poshor bana ‘Niye ateş etmiyorsun şerefsiz’ diye bağırdı. Yaralıları da görünce korktum, kendi tabancamla 5-6 el havaya ateş açtım” dedi.

TRT’ye baskını yönettiği ileri sürülen eski Muhafız Alay Komutanı Albay Poshor, darbe girişiminden bir gün önce dönmesini ‘tesadüf’ olarak açıklamıştı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, dosyaya giren başka ifadeler, bu iddiayı çürüttü. Yusuf Yaylacı sorgusunda, “Albay Poshor bana ‘Niye ateş etmiyorsun şerefsiz’ diye bağırdı. Yaralıları da görünce korktum, kendi tabancamla 5-6 el havaya ateş açtım. Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış, Poshor’u yurt dışından geldiği her seferde makam aracı ile almam için bana talimat veriyordu” dedi.

Mahkeme tutuklama kararında, “Şüphelilerin işlediği iddia edilen suçun henüz tamamlanmadığı ve tamamlama yönünde ve darbeyi tamamlamak için faaliyetlerin devam ettiği şüphesi bulunduğu” ifadelerine yer verildi. AİHM’nin Wemhoff/Almanya kararından da alıntı yapılan tutuklama kararında, “Şüphelinin salıverilmesi halinde adaletin işleyişine zarar verecek faaliyette bulunma tehlikesinin varlığı tutuklama nedenidir” dendi.