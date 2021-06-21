Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behlül Özkan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında "çürüyen bir yapıdan" bahsettiğini söylerken, "Bu çürüyen yapıyı ilk terk eden Sedat Peker değildi, iktidarın bir dönem en tepe noktalarında yer alan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan çoktandır çemberin dışında" dedi.

Doç. Dr. Özkan, yetkinreport'ta kaleme aldığı yazısında, "Tüm videolarında kendisine yapılan haksızlıktan yakınması, bizlere Peker’in bir dönem içinde şimdi karşısında yer aldığı çıkar gruplarının her türlü değerden bağımsız hareket ettiğini gösteriyor. Vatanseverlik, milliyetçilik, inanç, adalet, dostluk… Bu kavramların ya da değerlerin hiçbirinin hiçbir anlam taşımadığı, devlet otoritesinin kalkarak Hobbes’un doğa durumu diye tanımladığı toz duman içinde bir çıkar savaşının göbeğindeyiz. Mafya gibi bir örgütlenmenin bile faaliyet gösterip hayatta kalabilmek için belli ilkeler çevresinde hareket etmek zorunda olduğu düşünülürse, kendisi gibi bir mafya liderini bile isyan ettiren, ilkesizlik ve tutarsızlıklar içinde çürüyen, çürüyüp tükenirken de halüsinasyonlar içinde rastgele ve bilinçsizce tepkiler veren bir yapıyı anlatıyor 'İtirafçı'" düşüncesini dile getirdi.

Özkan, "Bu yapıyı ilk terk eden veya yapının dışına atılan Sedat Peker değildi. İktidarın bir dönem en tepe noktalarında yer alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan çoktandır çemberin dışındalar. Ama onlar bırakın Sedat Peker gibi itirafı, Türkiye’nin bu noktaya gelmesinde sorumluluk taşıyan siyasetçiler olarak özeleştiri, günah çıkarma, arınma, helalleşmek adına ne dersek deyin çürüme ve tükenişe dair en ufak bir muhasebe bile yapmaktan imtina ediyorlar. Düzeni ufak tefek makyajlarla restore etmenin, kendileri de tekrar direksiyona geçebilmenin peşindeler" ifadelerini kullandı.

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