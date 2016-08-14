İtirafçı general: Adil Öksüz 6 gün darbe planı yaptı, Gülen onayladı

Darbe girişiminin ardından tutuklanan itirafçı general, cemaatin 'Hava Kuvvetleri imamı' ve darbe girişimini yöneten '1 numara' olduğu iddia edilen Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz'dan önce 3 gün 'örgüt imamları'yla, 3 gün de generallerle toplantılar yapıp planları hazırladığını söyledi. Bu planların yine Adil Öksüz tarafından ABD'ye götürüldüğü, 15 Temmuz'dan 2 gün önce Fethullah Gülen'in onaylamasıyla da hayata geçirildiği iddia edildi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, Türkiye'nin hemen her kentinde asker ve polisler başta olmak üzere 'FETÖ' operasyonları yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarıyla İzmir de, darbe girişimi soruşturmasıyla ilgili en önemli kentlerden birisi durumuna geldi. İzmir'de, gözaltına alınan özellikle üst rütbeli askerlerin darbeye ilişkin ifadeleri, itirafları önemli ayrıntıları ortaya çıkardı.

"Darbe planları Pensilvanya'da onaylandı"

DHA'dan Taylan Yıldırım'ın haberine göre, tutuklanan askerlerden itirafçı olan bir general ile farklı rütbedeki askerlerin anlattıkları, 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki sürece ilişkin önemli noktaları aydınlattı. Darbenin bir numarası olduğu iddia edilen, Akıncı Üssü'nde yakalanan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz'ün, iki günlük ABD ziyareti yaptığını da ortaya çıkardı.

Polisin belirlemelerine göre 'Hava Kuvvetleri imamı' olan Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz, 15 Temmuz'dan önce Ankara'da belirlediği adreslerde ilk olarak asker ve polisteki imamlarla toplantılar yaptı. Adil Öksüz bu planları yine polisin tespitlerine göre 11 Temmuz günü ABD'ye götürdü. İddiaya göre, Pensilvanya'da bulunan Fethullah Gülen'in, darbe planlarını inceleyip onaylamasından sonra da Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz bu kez 13 Temmuz tarihinde tekrar Türkiye'ye göndü. Bundan iki gün sonra 15 Temmuz 'da, FETÖ üyelerinin darbe teşebbüsü yaşandı.

Toplantılara katılan general süreci anlattı

İtirafçı general, 8 Temmuz'da Ankara'ya çağırıldığını anlattı. Burada MİT, polis jandarmadan sorumlu imamlarla buluştuğunu söyleyen itirafçı general, götürüldüğü villada da darbenin planlarının yapıldığını gördüğünü anlattı. Bu çalışmaların 3 gün sürdüğü bilgisini veren general şöyle dedi:

"Tüm yapılan planları Adil Öksüz aldı, 'Ben bu planları Amerika'ya onay için hoca efendiye götürüyorum' dedi. Ardından ben İzmir'e döndüm. Öksüz'ün 13 Temmuz'da ABD'den döndüğünü öğrendim. 15 Temmuz'da sorumlu imam benimle saat 18.00'de görüşmek istedi. Yanımda 2 albay da vardı. 'Darbe bu gece yapılacak' dedi. Gece saatlerinde ismini verdiği bir komutanın arayacağını ve neler yapacaklarımızın talimatını vereceğini söyledi."

General, darbe planlarının Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz önderliğinde çok sayıda generalle birlikte yapıldığını söyleyip, planların Fethullah Gülen'in onayı alındıktan sonra uygulandığını da iddia etti.