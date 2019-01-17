Itır Esen, Survivor sunucusu oldu

Şehitlerle ilgili sarfettiği sözlerden sonra tacı geri alınan ve son zamanlarda adının medya patronu Acun Ilıcalı'yla anılan Itır Esen, Survivor yarışmasında sunucu olarak göreve başladı.

Survivor projesi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu internet sitesi üzerinden yapılan paylaşım ile duyuruldu. Laura adlı partneriyle birlikte internet üzerinden Survivor programını sunacak olan Itır’ın programı; "Survivor Türkiye-Yunanistan’da mücadele edecek Yunan yarışmacılar, ilk röportajlarıyla çok yakında karşınızda!" anonsuyla tanıtıldı.

Itır Esen Kimdir?

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinen Itır Esen'in yeğeni ve 1977 yılında hayatını kaybeden ünlü seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu olan Itır Esen, 1999 yılında İstanbul'da doğdu. 2017 yılında 18 yaşındayken katıldığı Miss Turkey'de birinci olan genç model, sosyal medyada 15 Temmuz'la ilgili yaptığı paylaşım sebebiyle tacını Aslı Sümen'e kaptırdı.



İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenimine devam ediyor.



Acun Medya ile çalışmaya başlayan Itır Esen'in Yunan bir sunucuyla beraber YouTube kanalında program yapması bekleniyor.