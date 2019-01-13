Itır Esen: Acun Ilıcalı'yla birlikte hem çalışıyoruz hem de güzel vakit geçiriyoruz

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Twitter'da paylaştığı mesaj nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen, adının anıldığı yapımcı Acun Ilıcalı ile ilgili konuştu. Esen, “Birlikte hem güzel bir proje oluşturuyoruz hem güzel vakit geçiriyoruz. İş ve eğlencenin bu kadar iç içe olacağını birisi söylese inanmazdım” dedi.

Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na konuşan Esen, “Bu hafta içinde adın Acun Ilıcalı’yla ile birlikte anıldı. Acun’la yollarınız bu proje sayesinde mi kesişti?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yeni bir proje olduğu için zaten kendisi de yakından ilgileniyor. Birlikte hem güzel bir proje oluşturuyoruz hem güzel vakit geçiriyoruz. İş ve eğlencenin bu kadar iç içe olacağını birisi söylese inanmazdım. Değişik bir ortamı var Acun Medya’nın... Bunu daha önce çok duymuştum ama bu kadar keyifli olduğunu yaşayınca kendim gördüm..."

Esen, “Ne zaman tanıştınız Acun’la?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Survivor Youtube projesi geleli henüz bir ay bile olmadı zaten... Bana en heyecan veren şeylerden biri de bu projenin aynı anda Yunanistan’da yayınlanacak olması. Düşünsenize iki ülkenin beraber seyredeceği bir proje olduğu için tam bir tartışma ortamı olacak bizim sayfalarda...”

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