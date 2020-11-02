İthalatın 2 milyar doları altın ithalatından oluştu

Ekim ayı dış ticaret verilerine göre, ithalatın 2 milyar doları altın ithalatından oluştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Ekim'de ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 yükselerek 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti, ithalat ise yüzde 8.5 artarak 19.7 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise 2.4 milyar dolar oldu.

Pekcan'ın verdiği bilgilere göre, 19.7 milyar dolarlık ithalatın 2 milyar dolarını altın ithalatı oluşturdu. Pekcan, aylık bazda 17.33 milyar dolarlık ihracat rakamının en yüksek ihracat seviyesi olduğunu söyledi.

Merkez Bankası, uzun süredir dünyada en fazla net altın alımı yapan merkez bankalarının başını çekiyor. Banka kısa süre önce Ekim ayı içinde ilk kez net altın satmıştı.

TIKLAYIN - Ekim'de ihracat yüzde 5.6 artarak 17 milyar doları aştı