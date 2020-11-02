Ekim'de ihracat yüzde 5.6 artarak 17 milyar doları aştı

Ekim ayı dış ticaret verileri açıklandı.

Ekim'de ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti, ithalat ise yüzde 8.5 artarak 19.7 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolara çıktı. Böylece dış ticaret dengesi Ekim'de yüzde 35.67 artışla 2.4 milyar dolar açık verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim'de ihracatın ithalatı karşılama durumunun yüzde 87.9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaştığını belirtti. Ekim ayında, altın hariç bakıldığında, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 95,3'e çıktı.

'İhracatçılarımızı alkışlıyorum'

Pekcan, "Ekim ayı verilerine göre; ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatın yüzde 87,8’i hammadde ve yatırım mallarından oluşmaktadır. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama durumu ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış durumda. 17 milyarın üzerinde bir rakam bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı. İnşallah bu rakamları arttırarak sürdürürüz. Böylesine kritik bir süreçte bu başarıyı getiren ihracatçılarımızı alkışlıyorum" diye konuştu.

Pekcan, toplantının başında verileri şöyle değerlendirdi:“Bu kritik süreçte biz çok önemli başarılara imza attık. Ekim ayı dış ticaret verilerimiz de bunu teyit eder nitelikte. Türkiye dış ticarette diğer ülkelere göre daha iyi bir noktada olmaya devam etmektedir. Asıl hedefimiz, hızlı toparlanmayla birlikte Türkiye'nin layık olduğu ihracat rakamlarına ulaşmak. 2020 yılının son çeyreğine girdiğimiz bugünler itibariyle oldukça başarılı, Türkiye'nin dinamizmine yakışan bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.