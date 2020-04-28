İthalatta "kırmızı hat" uygulamasında geri adım

Gümrük idarelerinde 1 Mayıs'a kadar uygulanması kararı alınan ve sürecin çok yavaş işlemesi nedeniyle "fiili ithalat" yasağı olarak değerlendirilen tüm ithal ürünlerin 'kırmızı bant'a yönlendirilmesi uygulamasından geri adım atıldı.

T24'e konuşan kaynaklar Gümrük idarelerinde ithalat işlemlerinin tamamının en az bir haftalık bir süreçte tamamlanabilen kırmızı hatta yönlendirildiği bildirmişti. Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuya ilişkin "İhracat yüzde 47 düşünce, 1 Mayıs'a kadar gümrük işlemlerini durdurarak fiilen ithalat yasağı!" demişti.

Hükûmetin artan cari açığa karşı 'ithalatı yavaşlatma' önlemi aldığı iddiası ortaya atılmıştı. Ayrıca bankaların döviz borcu ödemelerinin nisan ve mayıs aylarında yoğunlaştığına işaret edilmişti.

T24'e bilgi veren kaynaklar, gelen tepkilerin ardından uygulamadan geri adım atıldığını söyledi. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi 497 firma için yeşil hattın bu sabah açıldığı, işlemlerin öğle saatlerinde tekrar normale döndüğü öğrenildi.