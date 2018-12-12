İtfaiye eri kediden 'davacı' olmadı

Elvan Yılmaz

Çorum

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün kentteki basına kuruluşlarına gönderdiği asayiş bülteninde, bir kedinin kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye erini ısırması, 'iş kazası' olarak nitelendirildi. Bültende, itfaiye erinin kediden 'davacı' olmadığı bilgisine de yer verildi..

Basın bültenine göre olay, merkez Yeniyol Mahallesi Hamam Sokak'ta gerçekleşti. Çorum Belediyesi'ni arayan vatandaşlar, itfaiyeden sokaktaki bir kedinin kurtarılmasını istedi. Olay yerine giden itfaiye erlerinden biri, klima üzerindeki sokak kedisini kurtarırken kedinin ısırması sonucu elinden yaralandı.

Bültene göre itfaiye eri kediden davacı olmadı. Kedi kurtarma operasyonu ufak bir yaralanmayla sonuçlansa da, bir can kurtarılmış oldu. Bu arada olay asayiş bültenine ‘iş kazası’ olarak yansıdı.