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Yaşam

İtfaiye eri kediden 'davacı' olmadı

Kedinin itfaiye erini ısırması, İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş bültenine 'iş kazası' olarak yansıdı

12 Aralık 2018 15:30

Elvan Yılmaz
Çorum

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün kentteki basına kuruluşlarına gönderdiği asayiş bülteninde, bir kedinin kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye erini ısırması, 'iş kazası' olarak nitelendirildi. Bültende, itfaiye erinin kediden 'davacı' olmadığı bilgisine de yer verildi..

Basın bültenine göre olay, merkez Yeniyol Mahallesi Hamam Sokak'ta gerçekleşti. Çorum Belediyesi'ni arayan vatandaşlar, itfaiyeden sokaktaki bir kedinin kurtarılmasını istedi. Olay yerine giden itfaiye erlerinden biri, klima üzerindeki sokak kedisini kurtarırken kedinin ısırması sonucu elinden yaralandı.

Bültene göre itfaiye eri kediden davacı olmadı. Kedi kurtarma operasyonu ufak bir yaralanmayla sonuçlansa da, bir can kurtarılmış oldu. Bu arada olay asayiş bültenine ‘iş kazası’ olarak yansıdı.

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