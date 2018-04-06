İtfaiye Amiri'nden hastane yangını açıklaması: Dış cephenin yanmaz olması lazım...

Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili olarak "Malzeme kaliteli mi değil mi onunla ilgili bir şey söylemek şu an için doğru değil. Genel baktığımızda yapıların dış cephelerinin yanmaya mukavemetli olması lazım" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, daha çok ofis kısımlarının olduğu yerde yangının çıktığını söyleyen Vişne, "Yataklı yerlerde sorun yok. Dışarıdaki tahribat çok fazla. Çok hızlı yanma ile bu tür malzemeler çok kısa sürede yayılabiliyor. Burada da böyle bir durum söz konusu ihmal var mı yok mu onu ancak araştırmalar sonucunda öğreneceğiz" dedi.

"Araştırma sonrası belli olacak"

Tedbiren hastane önünde beklemeye devam ettiklerini söyleyen İtfaiye Amiri Abidin Vişne, "Bir süre daha bekleyeceğiz. Alarm çalışıp çalışmadığı bilmiyoruz. Bize ihbar 16 :16'da geldi. 16;20'de olay yerindeydik. Sigara izmariti mi başka bir sebep mi ancak incelemeler sonra belli olur. Biraz uzun sürebilir . Süre vermek doğru değil. Bu tür olaylarda yangının çıkış nedeniyle Çok fazla efsane dolaşır. Raporumuzu hazırlayacağız. Ondan sonra net bir şey ortaya çıkar" dedi. Yangın en çok nerelere etkisi olduğunun sorulması üzerine Abidin Vişne, " Bazı yerlerin yanmaması müdahalenin de etkisi olmuştur. Yanmayan bölgede belki daha farklı malzeme kullanılmıştır. Araştırma sonrası belli olacak. Yanan kısımlar ofislerin baktığı cepheler, yataklı bölümler aksi istikamette olduğu için tahliye anlamında avantajımız oldu. Yataklı hastaların yanan bölgelerde olmaması avantaj. Onların bulunduğu ortamın yanmayan kısımda olması büyük avantaj sağladı. Allah'a şükür can kaybı olmadan atlatıldı.Yangına 80 itfaiye aracı 200 itfaiye personeli müdahale etti" dedi.