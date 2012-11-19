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Yaşam

İtfaiye, ambulans, jandarma ve polise tek numara

AB’ye uyum süreci kapsamında acil çağrı numaralarını tek bir numara altında toplanıyor

19 Kasım 2012 20:45

 

Acil çağrı merkezleri bir çatı altında toplanıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma tamamlandığında 155 Polis İmdat, 110 itfaiye gibi acil durum numaraları yerine sadece 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramak yeterli olacak.
 
AB’ye uyum süreci kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın acil çağrı numaralarını tek çatı altında toplamak için yürüttüğü çalışmada, pilot bölge seçilen Antalya ve Isparta’daki uygulamalar tamamlandı. Vatandaşlar zor durumlarda kaldığında artık yardım istemek için “155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma, 110 Alo İtfaiye ve 112 Ambulans” acil numaraları yerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayacak.
 
Afyonkarahisar, Aksaray, Burdur, Denizli, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde ve Mersin’de uygulama 2013’te başlayacak. AB üyesi ülkelerinde geçerli tek Avrupa acil çağrı numarası uygulamasına Türkiye’nin de geçmesiyle her yerden, her türlü acil çağrı için 112’nin aranması yeterli olacak. 
 
Çağrı Merkezi numarasının Avrupa ülkeleriyle aynı olması yabancıların da işi kolaylaştıracak. Yeni sisteme geçişte aksaklık olmaması için eski numaralar da bir süre hizmet verecek. Sisteme geçiş maliyetinin büyük bölümü il özel idaresi bütçesinden karşılanacak.
 

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