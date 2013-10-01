İtalyanların efsane ismi Mancini'nin öne çıkan özellikleri neler?

Galatasaray yönetiminin Fatih Terim ile yollarını ayırmasından sonra merakla beklenen teknik direktörlük koltuğuna İtalyanların efsane ismi Roberto Mancini getirildi. Fatih Terim'in gönderilmesinden sonra Sarı-Kırmızılılar; Avrupa'da Inter, Manchester City, Lazio gibi prestijli takımlarda sayısız başarılara imza atmış, kaşkoluyla herkesin hafızasına kazınmış 48 yaşındaki İtalyan' teknik adam Mancini ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

İmzayı atar atmaz takımla antrenmana çıkan deneyimli teknik adamın öne çıkan belli başlı özellikleri şöyle:

İtalyanlar 'şanslı çocuk' diyor

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olan Roberto Mancini, kariyeri boyunca hep zengin başkanlarla çalıştı. Deneyimli teknik adama bu nedenle İtalya'da "şanslı çocuk" deniyor. Bugün Galatasaray'a imza atan Roberto Mancini, teknik direktörlük kariyeri boyunca hep zengin başkanlarla çalıştı.

Lazio'da milyarder başkan Sergio Cragnotti'nin, İnter'de de Moratti'nin takıma servet harcadığı yıllarda hoca olan Mancini, son olarak da Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen zenginlerinden Şeyh Mansur'un takımı Manchester City'yi çalıştırmıştı. Mancini, City'den yıllık 8.3 milyon Euro ücret alıyordu. Deneyimli hocanın sözleşmesini fesheden İngiliz ekibinin, Mancini'ye bunun için 30 milyon Euro ödediği de iddia edilmişti.

Giyimine çok özen gösteriyor

Mancini, kişisel görünümüne çok özen gösteren bir teknik direktör. Giyimi için adeta servet harcayan Mancini, saçlarına da özel olarak bakım yaptırıyor. öte yandan Mancini; takım elbiselerini, gömleklerini kendi özel terzisine diktiriyor. Ayakkabıları ise yine özel yapım.

Mancini'nin futbol kariyeri

Futbolculuk kariyerinde FC Bologna, Sampdoria Genua, Lazio Roma ve 4 maç oynayıp futbolu bırakacağı Leicester City'de forma giydi.

Sampdoria'da 1982-1997 yılları arasında aralıksız 563 maçta 173 gol atarak Sampdoria'nın şampiyon olmasını sağladı.

Ayrıca 4 İtalya Kupası ve 1 Kupa Galipleri Kupası kazandı ve adını İtalya'nın efsanevi oyuncuları arasına yazdırdı. Oyunculuk döneminden ileride teknik adam olacağının sinyallerini veriyordu.

Maçlar sırasında takım arkadaşlarına yaptığı devre arası konuşmaları buna örnek olarak gösterilebilir.

Bu kariyere adımını, Sven-Goran Eriksson'un yanında Lazio'da yardımcı antrenörlük yaparak attı. Daha sonra teknik adamlık kariyerine ise Fiorentina'da başladı.

Fiorentina'da Terim'in yerine gelmişti

Yine ilginçtir ki, Mancini görevi 2001 senesinin Şubat ayında Fatih Terim'den almıştı ve sadece 35 yaşındaydı. Terim genç teknik adama İtalya Kupası'nda finalist bir takım devretmişti. Mancini de, Parma'yla oynanan iki ayaklı final sonrasında Fiorentina'ya kupa zaferi yaşattı.

Mor-Menekşelere kazandırdığı İtalya Kupası teknik direktörlük kariyerindeki ilk başarısı oldu. Ancak kulübün girdiği zor durum sebebiyle, takımın yıldızlarından Rui Costa ve Toldo'yu satmak zorunda kaldılar. Bundan sonra da takımın batışıyla buradan ayrıldı.

Lazio'da 2 yıl çalıştı

2000-2001 yılları arasında yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Lazio'da 2002 yılında teknik direktörlüğüne getirildi. Bu görevindeki 2 yıllık süre içerisinde takımına İtalya Kupası'nı kazandırdı.

İnter'de rekor kırdı

2004 yılında Inter'in teknik direktörlüğüne getirildi. 1991 yılında takımdan ayrılan teknik direktör Giovanni Trapattoni'den sonra son 18 yılda Inter'de en uzun süre görev yapan teknik direktör oldu. Bu süreçte, biri Juventus FC'tan alınan şampiyonluk olmak üzere Inter'e 3 lig şampiyonluğu yaşattı. Arka arkaya 17 lig galibiyeti alarak kulüp tarihine geçti. İnter'e 1988-89 sezonundan sonra ilk şampiyonluklarını kazandırdı. Ayrıca 2 kez İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nı takımına kazandırdı ve son 30 yılda Inter'in en başarılı menajeri olarak görüldü. Ancak yapılan büyük transferlere rağmen yerel şampiyonluklar tatmin edici olmadı.

Inter Başkanı Moratti Avrupa'da başarı bekliyordu. Son olarak 2007-08 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. turunda FC Liverpool'a elenince Inter'deki görevinden ayrıldı. Ayrıca kulüpten ayrıldıktan sonra, 16 milyon euroluk büyük tazminat aldığı söylense de kamuoyuna 5 milyon euro aldığını belirtmiştir. Yerine, Chelsea'den o sezon ayrılan Jose Mourinho getirildi.

Manchester City'e tarihi şampiyonluk yaşattı

Bir sezon takım çalıştırmadıktan sonra teknik direktör Mark Hughes'in performansından memnun olmayan Manchester City tarafından 19 Aralık 2009 tarihinde teknik direktörlüğe getirildi. Geldiği ilk sezon Lig Kupası'nda Manchester United'ı ilk maçta 2-1 yenerek ilk derbi galibiyetini aldı. İkinci maçta 3-1 yenilerek elense de, bu taraftarı heyecanlandırmıştı. Ancak sezon sonu ligi 5. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması, kafalarda soru işareti yarattı.

Başkanın desteğiyle takımın başında kalan Mancini, 2008-09'da Manchester City için 113 milyon euro harcadı. 2009-10 sezonunda bu rakam 124 milyon eurolara geldi. 2010-2011 yılında da kesenin ağzı Mancini'nin isteğiyle açıldı. Astronomik rakamlarla gelen yıldızların sayısı arttı. Bunların yanında gelenlerin yanında, giden yıldızlarla da takımın içinde bir transfer sirkülasyonu oluştu. 75 milyon euroluk harcamaların karşılığını FA Cup'ı kazanarak verdi. 2011-2012 sezonunda 94 milyon euro harcadı.

Premier League ve aynı yıl FA Community Shield şampiyonu yaptı. 2012-2013 sezonunda 57 milyon euroluk bir transfer bütçesi kullandı. Aynı yıl, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier League'deki başarısızlıkların ardından FA Cup finalinde Wigan Athletic'e 1-0 yenildikten sonra görevine son verildi.

City kariyeri boyunca inanılmaz paralar harcayarak yıldız oyuncular aldı. Onun bulunduğu dönemde 38 farklı futbolcu Manchester City'den geldi geçti. Mancini son olarak Manchester City'den 8.3 milyon Euro yıllık ücret alırken, tazminat olarak da İngiliz ekibinin kendisine 30 milyon Euro ödendiği öne sürülmüştü.

Maça metroyla gidiyor

İlginç özellikleriyle bilinen Mancini'nin, İngiltere'de özel aracı yerine metro kullanması da ses getirmişti. İtalyan teknik adam, Emirates Stadı'nda oynanan Arsenal-Liverpool karşılaşmasına metroyla gitti.

Kramponunda 'Patron' mesajı

City döneminde futbolcularıyla yaşadığı diyaloglarla medyaya epey malzeme olan Mancini, bir idmanda kramponlarında yazılı olan 'Boss' (Patron) kelimesiyle oyuncularına son sözün kendinde olduğunu ima etmişti.

Balotelli'yle yıldızı barışmadı

Mancini, unutulmaz anlarından birini de Mario Balotelli ile yaşadı. Antrenman sırasında arkadaşına sert giren Balotelli ile sert bir tartışmaya giren Mancini'yi oyuncuları güçlükle sakinleştirebildi. Aynı zamanda bir maç esnasında Balotelli, laubali hareketlerde bulunarak bile bile gol atmaması Mancini ile ipleri koparma noktasına getirdi.

Gittiği takımın atkısını takıyor

Yakışıklılığı ile bilinen İtalyan teknik adamın vazgeçemediği aksesuarlarının başında ise kullandığı atkılar geliyor. Mancini, çalıştırdığı takımın renklerini taşıyan atkıları kullanmasıyla biliniyor.

Aile babası

Mancini, eşi Federica ile birlikte 28 yıllık mutlu bir evliliğe sahip... Bu evlilikten 1 kız, 2 erkek babası olan Mancini'nin oğulları Filippo ve Andrea da tıpkı babaları gibi futbol oynuyor.

Pembe dizi hayranı

İngiltere'de bulunduğu dönem boyunca sürekli pembe dizi izleyen Roberto Mancini, bu sayede İngilizce'sini geliştirdi. Ancak medyaya söylediği sözler yaşanan yanlış anlaşılmalardan dolayı sürekli gündem oldu.