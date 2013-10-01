T24 LogoT24 Logo
Spor

Mancini Florya'da ilk idmanına çıktı

2 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Juventus ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, Mancini yönetimindeki ilk antrenmanı yaptı

01 Ekim 2013 09:36

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 2 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Juventus ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, Mancini yönetimindeki ilk antrenmanı yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi. Ağrıları nedeniyle Çaykur Rizespor maçını yarıda bırakan ve dün MR'ı çekilen Sneijder'in takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Galatasaray, Juventus ile yapacağı maç için yarın İtalya'ya gidecek.

ETİKETLER

mancinigalatasarayyeni teknik direktörantrenmanfloryafutbolcularjuventus

İlgili Haberler

Galatasaray resmen açıkladı: Mancini ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan, Roberto Mancini'nin teknik direktör olarak takıma gelmesiyle ilgili remsi açıklama geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24