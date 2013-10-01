Mancini Florya'da ilk idmanına çıktı

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 2 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Juventus ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, Mancini yönetimindeki ilk antrenmanı yaptı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi. Ağrıları nedeniyle Çaykur Rizespor maçını yarıda bırakan ve dün MR'ı çekilen Sneijder'in takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.
Galatasaray, Juventus ile yapacağı maç için yarın İtalya'ya gidecek.