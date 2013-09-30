Galatasaray resmen açıkladı: Mancini ile anlaşma sağlandı

Sarı kırmızılı kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na Roberto Mancini'yi Galatasaray'ın hocası yapan resmi açıklamayı yayınladı.

Galatasaray'ın yayınladığı resmi açıklamada, İtalyan hocanın sözleşme detayları da yer alıyor.

Galatasaray bugün daha erken saatlerde, Mancini ile görüşme sürerken, KAP'a " Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü için Şirketimiz ile Roberto Mancini arasında görüşmelere başlanmış olup kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir" bilgisini de göndermişti.

İşte o açıklama:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü için Şirketimiz ile Roberto Mancini arasında 2013-2014 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre Teknik Direktör'e, 2013/14 sezonu için 3.5 MEUR, 2014/15 ve 2015/16 sezonlarının herbiri için yıllık 4.500.000 EUR ücret ödenecektir. Eğer A Futbol Takımı bir futbol sezonunda Türkiye Ligi Şampiyonluğunu kazanır ve aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Liginde çeyrek final oynamaya hak kazanırsa bir sonraki sezonun yıllık ücretine 300.000 EUR daha eklenecektir.

Ayrıca, Türkiye Ligi Şampiyonluğu durumunda 2013/14 sezonu için 1.250.000 EUR, 2014/15 ve 2015/16 sezonlarının herbiri için de Teknik Direktör'e 1.000.000 EUR prim ödenecektir. Türkiye Kupası Şampiyonluğu durumunda ise Teknik Direktör'ün görevde bulunduğu ve kazanılan her kupa için prim tutarı 500.000 EUR'dur. Şampiyonlar Ligi primleri; Teknik Direktör'ün görevde bulunduğu ve oynanan Çeyrek Final için 350.000 EUR, Yarı Final için 500.000 EUR, Final için 1.000.000 EUR, kazanılan Kupa için 2.500.000 EUR'dur (rakamlar kümülatif değildir). Avrupa Ligi primleri; Teknik Direktör'ün görevde bulunduğu ve oynanan Final için 300.000 EUR, kazanılan Kupa için 1.150.000 EUR'dur (rakamlar kümülatif değildir).UEFA Süper Kupa primi; Teknik Direktör'ün görevde bulunduğu ve kazanılan Kupa için 500.000 EUR'dur.FIFA Kulüpler Dünya Kupası primi; Teknik Direktör'ün görevde bulunduğu ve kazanılan Kupa için 300.000 EUR'dur."