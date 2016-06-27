İtalya'nın en prestijli roman ödülü Ayşe Kulin'in oldu

İtalya’nın en prestijli edebiyat ödüllerinden Premio Roma'da en iyi yabancı roman ödülü Ayşe Kulin'in İtalyanca'da L'Ultimo Treno Per Istanbul (İstanbul'a Son Tren) adıyla yayımlanan Nefes Nefese romanının oldu.

artfulliving.com.tr'nin haberine göre;Premio Roma'da en iyi kısa yabancı roman listesinde ABD'den Roger Hobbs, Fransa'dan Charles Juliet, İngiltere'den Matt Haig ve İsrail'den Lavie Tidhar gibi isimlerle aynı listeden yer alan Kulin, 24 Haziran akşamı düzenlenen törenle ödülün sahibi oldu.

Nefes Nefese, bugüne kadar İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Çince ve Felemenkçe dahil olmak üzere 34 ülkede yayınlanan roman ABD'de de 200 binin üstünde sattı.