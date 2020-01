İtalyan yönetmen Ettore Scola hayatını kaybetti

İtalyan senarist ve yönetmen Ettore Scola, 89 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen bir süredir Roma'da kalp ve cerrahisi kliniğinde tedavi görüyordu.

10 Mayıs 1931'de Trevico'da dünyaya gelen usta yönetmenin, sinemaya ilgisi hukuk okumak için gittiği Roma'da başladı. İlk filmi "Se permette parliamo di donne (Let's Talk About Women)"yi 1964'te çeken Scola, esas çıkışını, uluslararası festivallerden ödüllerle dönen 1974'te çektiği "C'eravamo tanti amati (We All Loved Each Other So Much)" filmiyle yaptı.



Kariyeri boyunca 40'a yakın film çeken yönetmen Scola, yapıtlarında genellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki İtalya'nın siyasi ve sosyal yaşamını konu edindi.



Cannes, Berlin, Moskova ve ülkesindeki pek çok önemli festivalden çeşitli ödüllere layık görülen Ettore Scola, A Special Day (1977), That Night In Varennes (1982), Le Bal (1983), La Famiglia (1987) ve Captain Fracassa's Journey (1990), filmleriyle sinema dünyasında adından söz ettirdi.



Scola'nın çektiği filmleriyle A Special Day (1977), Viva Italia (1978), Le Bal (1983) ve La Famiglia (1987) sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscar'a da "En iyi yabancı film" dalında 4 kez aday oldu ancak Oscar heykelciğine sahip olamadı.



Renzi: Yeri doldurulamayacak





İtalya Başbakanı Matteo Renzi de yönetmen Scola'nın kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "İtalyan kültüründe yeri doldurulamayacak bir boşluk" dedi.