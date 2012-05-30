İtalyan voleybolcu İstanbul'da köprüden atladı

İtalyan voleybolcu Giulia Albini, önceki gün geldiği İstanbul’da kiraladığı otomobille gittiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden atlayarak intihar etti. 30 yaşındaki Albini’nin cesedi Kandilli’den çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, dün 01.00 sıralarında bir kişinin köprü korkuluklarından sarktığını belirlediler. Anadolu Yakası’na geçiş yönünde aracını durduran kişinin korkuluklarda kısa süre görünmesinin ardından, olay yerine hemen ekip gönderildi. Ekipler, köprü ortasında duran 34 HL 4887 plakalı otomobilden başka bir şeye rastlamadı. Polisin yaptığı sorgulama sonucu otomobilin Atatürk Havalimanı’ndan İtalyan Giulia Albini (30) tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Albini’nin cesedi sabah Beykoz Kandilli açıklarında bulundu.

İtalya’da profesyonel voleybol oyuncusu olan Giulia Albini’nin, cumartesi günü İstanbul’a geldiği belirlendi. Polis, Albini’nin Türkiye’ye neden geldiğini ve intihara giden süreci araştırıyor.