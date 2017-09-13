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Kültür-Sanat

İtalyan sanatçı Cecchini’nin Türkiye'deki ilk sergisi açıldı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ İtalyan sanatçı Loris Cecchini, Türkiye'deki ilk sergisini dün İstanbul'da açtı

13 Eylül 2017 15:13

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ İtalyan sanatçı Loris Cecchini, Türkiye\'deki ilk sergisini dün İstanbul\'da açtı.
Teşvikiye\'deki Sevil Dolmacı Art Consultancy’nin ev sahipliği yaptığı “Seed Syllables” adlı serginin açılışına  Arzu Sabancı, Hacı Sabancı, Hakan Sabancı, Engin Altan Düzyatan, İnci Ertuğ, Sevda Elgiz, Ece Kurdoğlu, Erhan Aydınlar, Hakan Çarmıklı, Lorenzo Fiaschi, Johan Konig, Abdullah Süngü ve Eser Sarıtaş\'ın da aralarında olduğu iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı. Sergide, İtalyan sanatçı Loris Cecchini\'nin paslanmaz çelikten oluşan modüler enstalasyon çalışmaları yer alıyor. Loris Cecchini’nin “Seed Syllables” adlı sergisi 2 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Avrupa’da Galleria Continua ve New York’ta Leila Heller Gallery tarafından temsil edilen Loris Cecchini, dünya ölçeğinde gerçekleştirdiği projeler ve müze sergileri ile öne çıkıyor. Sanatçının yerleştirme, heykel, fotoğraf, desen gibi birçok alanda ürettiği eserleri İstanbul, Hong Kong, Pekin, Paris, Roma, Köln, Brüksel, New York, Washington\'da önemli kurumsal koleksiyonlarda yer alıyor.  Özellikle büyük ölçekli yerleştirmeleri ile tanınan Cecchini, 2006’da Cloudless adlı eseri ile MoMA PS1’da yer aldı. 2017 yılında ise Ceechini, Hervé Mikaeloff küratörlüğünde Venedik Bienali paralel etkinliği olarak Fondaco dei Tedeschi’de mekanı saran yerleştirmesiyle izleyenlerle buluşuyor.

(FOTOĞRAF)
 

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