İtalyan modacının cesedi 9 ay sonra bulundu

İtalyan modacı Vittorio Missoni'nin cesedi, uçak kazasından yaklaşık 9 ay sonra Venezuela'da bulundu.

Başsavcı Luisa Ortega, donanmaya bağlı dalgıçların denizin 70 metre altında bulunan uçağın enkazından 5 kişinin cesedini çıkardığını açıkladı.

Ortega, cesetlerin uzun süre su altında kaldıkları için tanınmayacak durumda olduğunu, kimlik belirleme işlemenin DNA testi ile yapılacağını belirtti.

Ünlü Missoni Moda Evi'nin 58 yaşındaki yöneticisi Missoni ile eşi Maurizia Castiglioni'nin yanı sıra çiftin 2 İtalyan arkadaşını taşıyan BN-2 Islander tipi çift motorlu uçak, 4 Ocak'ta Los Roques Adası'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra radar ekranlarından kaybolmuştu. Uçağın enkazı, 27 Haziran'da ABD 'ye ait bir araştırma gemisi tarafından Los Roques Adası açıklarında, suyun 70 metre altında bulunmuştu.