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İtalyan modacı Carla Fendi yaşamını yitirdi

"O, hepimizin ilham kaynağı ve çalışma kültürü, özveri ve güzelliğe duyarlılığı bakımından bizlere bir örnekti. O bizi sonsuza kadar takip edecek"

20 Haziran 2017 23:02

Bir süredir hasta olduğu belirtilen modacı Carla Fendi dün akşam hayata veda etti.

Ünlü moda tasarımcısının ölümünün ardından şirketten yapılan açıklamada, "O, hepimizin ilham kaynağı ve çalışma kültürü, özveri ve güzelliğe duyarlılığı bakımından bizlere bir örnekti. O bizi sonsuza kadar takip edecek" denildi.

Carla Fendi, Roma'da bir kürk ve deri atölyesi olarak 1925 yılında doğan aile şirketinde, 1950li yılların sonunda çalışmaya başlamıştı. Fendi, kız kardeşleri Anna, Paola, Alda ve Franca ile birlikte markayı dünya çapında üne kavuşturmayı başarmıştı. Fendi'nin küresel bir marka olma süreci, 1965te tasarımcı Karl Lagerfeld ile yapılan anlaşmayla sağlanmıştı.

Soyadı Türkçe'deki ''Efendi'' kelimesinden geliyor 

Kız kardeşlerden Anna Fendi, daha önce verdiği röportajlarda, babası Eduardo'nun Osmanlı kökenli olduklarını anlattığını söyleyerek, "Soyadımız Fendi, Türkçe'deki ''efendi'' kelimesinden geliyor" demişti. Esma Çakır/Roma (DHA)

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