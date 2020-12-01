İtalyan basını, Koronavirüs testi 9 ayda üç kez pozitif çıkan 101 yaşındaki kadını tartışıyor

Daha önce İspanyol Gribi salgınını ve İkinci Dünya Savaşı'nı atlatan 101 yaşındaki İtalyan vatandaşı Maria Orsingher'da Koronavirüs'ün üç defa nüksettiği iddia edildi.

Orsingher, virüse ilk olarak şubat ayında yakalanmıştı. Corriere della Sera'nın aktardığına göre 101 yaşındaki kadına devlete ait yaşlı bakım evinde yapılan test pozitif çıktı. Orsinher, hastaneye kaldırılmadan hastalığı burada atlamayı başardı.

Temmuz ayında 101. doğumgünü kutladıktan sonra Eylül ayında ateşi yükselen 1919 doğumlu Orsingher, hastaneye kaldırıldı ve Koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı. 18 gün boyunca tedavi gören Orsingher taburcu edildi. Doktorlar yerel basına yaptıkları açıklamada 101 yaşındaki kadının önlem olarak hastanede tutulduğunu ve "direncine hayran kaldıklarını" söyledi. Orsingher'in hastanedeyken nefes almakta zorluk çekmediği belirtildi.

Orsingher taburcu edildikten sonra sonra tekrar devlete ait yaşlı bakım evine döndü. Burada düzenli olarak tüm yaşayanlara yapılan testlerde 101 yaşındaki kadının sonucu tekrar pozitif çıktı. Ancak Orsingher hiç semptom göstermedi.

Milano San Rafaele Hastanesi'nden Prof.Carlo Signorelli, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada 3 kez pozitif tanısı konulan yaşlı kadının testlerde hatalı bir şekilde negatif çıkmış olabileceği veya virüs yükünün düşük olması nedeniyle bazı testlerde virüsün tespit edilmediği ihtimaline işaret ediyor.Signorelli'ye göre Orsingher'e yaplıan son testte tespit edilen virüs, mukoz yapıda kalmış bir virüs genom parçası da olabilir.