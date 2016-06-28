İtalyan aktör Bud Spencer hayatını kaybetti



İtalyan kovboy filmleriyle üne kavuşan sempatik sinema oyuncusu Bud Spencer öldü. Aktör 86 yaşındaydı. Ailesi Spencer'in ölümünü Twitter kanalıyla sevenlerine duyurdu. Çok sayıda politikacı ve sinema oyuncusu Spencer ailesine taziyede bulundu.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi ‘Güle Güle Spencer, seni çok sevmiştik', derken İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini ‘İtalyan sinemasının büyük bir aktörünü kaybettiğini ve Bud Spencer'in uzun kariyeri boyunca birden fazla neslin neşe kaynağı olduğunu' ifade etti.

1960'yı yıllarda rol aldığı macera filmleriyle milyonlarca sinema ve televizyon seyircisinin beğenisini kazanan Bud Spencer Terence Hill ile 16 filmin başrolünü paylaştı.

31 Ekim 1929'da Carlo Pedersoli adıyla Napoli'de dünyaya gelen İtalyan aktör bir işadamının oğluydu. Çok iyi bir öğrenciydi ve yüzmeyi seviyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ailesi Rio de Janeiro'ya göç eden Bud Spencer okulu bırakarak amelelikle geçimini sağlamaya başladı.

Olimpiyatlarda yarıştı

Roma'ya döndükten sonra kendini yüzmeye veren Bud Spencer yedi İtalya şampiyonluğu kazandı. 100 metreyi bir dakikanın altında yüzen ilk İtalyan yüzücüsü oldu. 1960 Roma olimpiyatlarından sonra aktif sporu bıraktı.

1967 yılında ilk filmini çevirdiğinde 38 yaşındaydı. ‘Tanrı affeder ama Cango asla' adlı filmin sayısız benzerinde başrolü oynadı. 40'ın üzerinde film çevirdi. Bud Spencer adını Amerikan Budweiser birası ile aktör Spencer Tracy'nin adlarından bir araya getirdi.

On yıl önce Silvio Berlusconi'nin başbakanlığı sırasında, mahalli seçimlerde Berlusconi'nin partisinden aday oldu. Seçimi kaybettikten sonra hatıralarını yazmak için köşesine çekilen Bud Spencer beş yıl önce adını taşıyan yüzme havuzunun açılışı için Almanya'nın Schwäbisch Hall kentine gelmişti.