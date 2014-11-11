İtalya'da fareler mahkemeyi felce uğrattı

İtalya’nın başkenti Roma’daki Temyiz Mahkemesi, fare istilası nedeniyle felce uğradı. Temyiz Mahkemesi’nin kanalizasyon ve ısıtma sistemi borularına lağım farelerinin yuva yaptığı ortaya çıktı. Fare baskını, havaların soğuması üzerine 6 Kasım’da ısıtma sisteminin çalıştırılmasıyla ortaya çıktı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ısıtma sisteminin çalışmadığı görülünce mahkeme binasına çağrılan tamirciler borulara yerleşmiş farelerle karşılaştı. Yapılan incelemelerde kanalizasyon sisteminin de fareler tarafından istila edildiği görüldü. Binadaki temiz su borularının da pislendiği belirlendi ve normalde içilen şebeke suyunun içilmesi yasaklandı. Her gün yüzlerce kişinin girip çıktığı Temyiz Mahkemesi binasında dezenfekte çalışmaları başladı.

'Fareler felce uğrattı'

Çalışmaların bir ay kadar sürmesi bekleniyor. Bu sürede Temyiz Mahkemesi’nin faaliyetinin yavaşlayacağı ve birçok davanın ertelenmek zorunda kalınacağı belirtiliyor. İtalyan basını ve sosyal paylaşım sitelerinde, zaten yavaşlığıyla meşhur İtalyan yargı sisteminin bu kez de fare istilası nedeniyle felce uğradığı yorumları yapılıyor. İtalya’da üç aşamalı yargı sisteminde bir davanın tamamlanması ortalama 2 bin 866 gün sürüyor. Yalnızca Temyiz Mahkemesi’nde bir davanın karara bağlanması ise 1113 gün alıyor.

İtalya’nın başkenti Roma’da özellikle kent merkezindeki yüzlerce yıllık binalarda kanalizasyon sistemlerinde farelere rastlanması alışılmadık bir durum değil. Ancak 2003’te inşa edilmiş bir binada faaliyet gösteren Temyiz Mahkemesi’nin bile fareler yüzünden işlemez hale gelmesi istisnai bir durum olarak görülüyor.