İtalya'da bebeklerin arabada unutulmaması için alarmlı koltuk zorunluluğu geliyor

İtalya hükümeti, bebeklerin arabada unutulup hayatlarını kaybetmesini önlemek için alarmlı bebek koltuklarını zorunlu hale getirecek.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, dün bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, bebeklerin arabada unutulmasını önlemek için alarm sistemiyle donatılmış bebek araba koltuklarının zorunlu kılınacağını duyurdu.

Özel bir sensör taşıyan bu tür koltuklar, otomobilin kapıları bebek içerideyken kapatılırsa alarm veriyor.

İtalya'da halen bu alarmlı bebek koltuklarının satışta olduğu ancak yaygın olarak kullanılmadığı belirtiliyor.

Ulaştırma Bakanı, ailelere bu tip koltukları edinmeleri için 200 euro'ya varan vergi indirimleri sağlayacaklarını söyledi.

5 Yıldız Hareketi'nden Bakan Toninelli, hareketin blog sitesine yazdığı yazıda, karayolları kanununun bir maddesinde yapılacak değişiklikle alarmlı koltukların zorunlu hale getirilerek bu tür trajedilerin önlenebileceğini belirtti.

Toninelli, bu değişiklikle "basit bir dikkat dağınıklığının anne-babalar ve aileler için bir trajediye yol açmasının önleneceğini" vurguladı.

Bakan, "Ufak bir hata bir drama dönüşebilir. Aslında bunu önlemek için halihazırda var olan teknolojilerden faydalanmak yeterli: Örneğin bebek koltuklarına entegre edilmiş ve arabanın anahtarına ya da akıllı telefonlara bağlanan sensörlerden faydalanılabilir" dedi.

Toninelli bu yasa değişikliğinin bakanlar kuruluna sunulmasının ardından gelecek sonbahardan itibaren yürürlüğe girebileceğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı ayrıca kamuoyuna yönelik bir bilinçlendirme kampanyası da hazırlayacak.

İtalyan haber ajansı Ansa'nın haberine göre ülkede son 10 yılda arabada unutulmaları sonucu 8 bebek hayatını kaybetti.