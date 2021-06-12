İtalya-Türkiye maçının skorunu bilmekle kalmadı, golleri kimlerin atacağını da doğru tahmin etti!

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya Türkiye'yi 3-0 mağlup ederken, maçtan saatler önce sosyal medyada yapılan bir paylaşım karşılaşma sonunda herkesi şaşkına çevirdi. İtalyan bir kullanıcı Merih Demiral'ın kalesine attığı golü de tahmin etti.

EURO 2020’nin Twitter’daki resmi hesabı, maçtan önce skor tahmini yarışması yaptı. İtalyan bir kullanıcı maçın skorunu 3-0 olarak tahmin etti.

Karşılaşmanın başlamasından saatler önce yapılan paylaşımda, maçın skorunun yanı sıra golleri atan isimleri de bilen İtalyan kullanıcı, Merih Demiral’ın kendi kalesine attığı golü bile önceden tahmin etti. EURO 2020 hesabı daha sonra bu kullanıcıyı tebrik eden bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada bir anda viral olan ve binlerce etkileşim alan paylaşımın sahibi, karşılaşmanın ardından "Şu anda Türk gizli servisleri beni evden almaya geliyor" yazarak esprili bir paylaşım daha yaptı. İtalyan kullanıcı tahmin tweet’inin etkileşim rakamlarını da yayınlarken, tweet görüntüleme sayısının 9 milyona yaklaştığı görüldü.

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