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15 Temmuz Darbe Girişimi

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı: Türkiye'de olanlar sivil darbe izlenimi veriyor

Laura Boldrini, darbe girişimi sonrasında yaşananlara yönelik olarak, Türk sığınmacılara hazır olmaları gerektiğini söyledi

22 Temmuz 2016 20:28

İtalya parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşananların 'sivil darbe' izlenimi verdiği iddiasında bulundu.

Rainews24 haber kanalına konuşan Laura Boldrini, her şeyden önce ne olduğunu anlayamayan ve zor anlar yaşayan Türk halkına dayanışma ve yakınlığını ifade etmek istediğini söyleyerek, “Onlar, yakınındaki insanların tutuklandığını, işinden kovulduğunu görüyorlar” dedi.

 

"Yaşananlar sivil darbe izlenimi veriyor"

 

DHA'dan Esma Çakır'ın haberine göre; Boldrini, uluslararası toplumun darbe girişimini kınamakla çok iyi yaptığını, ancak bugün Türkiye’de olanların hukukun üstünlüğünden uzak göründüğünü dile getirerek, “Darbe, kesinlikle demokrasiyi getiren araç olamaz. Ancak şimdi Türkiye’de olanlar gerçekten de bir sivil darbe izlenimi veriyor” iddiasında bulundu.

İtalya devlet protokolünün üç numaralı ismi, çok sayıda hukuk insanının, eğitimcinin, kamu çalışanının görevlerinden uzaklaştırılması, tutuklanmasının hukukun üstünlüğüyle örtüşmediğini ifade etti.

Bir ülkenin sadece seçimler yaparak demokratik olamayacağını, her türlü kurala uyarak demokratik olabileceğini ifade eden Laura Boldrini, “Aksi halde artık demokratik değildir” diye konuştu.

 

"Türk sığınmacılara hazır olmalıyız ve onları kabul etmeliyiz"

 

Boldrini, bu durumda Avrupa’nın neredeyse Türk sığınmacıların gelişine hazır olması gerektiğini de söyleyerek, “Cenevre Sözleşmesi’ne göre bireysel özgürlüklere saygı duyulmaması halinde kaçan mültecileri kabul etmeliyiz. Ne yazık ki şimdi Türkiye’de olan da budur” diyerek, mevcut durumda Türkiye’de bireysel özgürlüklere saygı duyulmadığına işaret etti. 
 

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