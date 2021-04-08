İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Başbakan Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesini kullanması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Draghi'nin Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterirken, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez, popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" dedi.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i aşağılamakla suçlamış, "'Diktatör' diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var... Farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalı, ama ülkemizin çıkarları için iş birliğine de hazır olmalıyız" demişti.

Ömer Çelik: Aynen iade ediyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Draghi'ye tepki göstererek; "Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.