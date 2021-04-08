İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' dedi; Von der Leyen'i aşağılamakla suçladı

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İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i aşağılamakla suçlarken, "'Diktatör' diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var... Farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalı, ama ülkemizin çıkarları için iş birliğine de hazır olmalıyız" dedi.

Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ve Michel'in Beştepe'deki görüşmede salonda yer alan iki sandalyeye geçtiği, Von der Leyen'in önce ayakta kaldığı, daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısındaki kanepeye oturduğu görüldü.

Reuters'ın aktardığına göre; İtalya Başbakanı Draghi, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın, Başkan von der Leyen'e yönelik davranışına kesinlikle katılmıyorum... Bunun uygun bir davranış olmadığını düşünüyorum ve von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılanma için çok üzüldüm" dedi. Draghi, şöyle devam etti:

"Adını koyalım, bu 'diktatör' diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var... Farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalı, ama ülkemizin çıkarları için iş birliğine de hazır olmalıyız."

İtalya Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Draghi'nin sözlerinin ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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