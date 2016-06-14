İtalya liderliğe yükseldi: 2-0

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) E Grubu ikinci maçında İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi.

İtalya, karşılaşmanın ilk yarısını Emanuele Giaccherini'nin 32. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda atak bir oyun sergileyen Belçika, tüm girişimlerine rağmen gol atmayı başaramadı.

İtalya 90+2'de Graziano Pelle'nin penaltı noktasının hemen gerisinden attığı golle mücadeleden 2-0 önde ayrıldı.

İtalya bu sonuçla E Grubu'nda liderliğe yükseldi.



Grubun diğer maçında İsveç ve İrlanda 1-1 berabere kaldı.