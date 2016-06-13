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Spor

İsveç ve İrlanda 1-1'lerini yediler

2016 Avrupa Şampiyonası E Grubu ilk maçında İsveç ile İrlanda 1-1 berabere kaldı

13 Haziran 2016 23:50

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) E Grubu ilk maçında İsveç ile İrlanda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında, İrlanda 48. dakikada Wesley Hoolahan'ın ceza alanı içinden harika vuruşuyla 1-0 öne geçti.

71. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in ceza alanına çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Ciaran Clark'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitlik sağlandı. 

Bu sonuçla her iki takım da ilk maçlarından birer puanla ayrıldı. E Grubu'nda İrlanda ve İsveç'in yanı sıra Belçika ve İtalya da bulunuyor.

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