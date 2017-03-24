T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya, kabin kısıtlama politikalarını gözden geçirdi

ABD ve İngiltere'nin Türkiye ve Körfez ülkelerinden yapılacak uçuşlara kabin kısıtlaması getirmesi tepkiye yol açmıştı

24 Mart 2017 02:07

İtalya, ABD ve İngiltere'nin uçak kabinlerinde bazı ülkeler için getirdiği elektronik cihaz kısıtlamasını, ülkeye yapılan uçuşlarda uygulamama kararı aldı.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, İtalyan Havayolu Ulaşımı ve Havaalanları Güvenliği Bakanlıklararası Komitesi (CISA) ve İtalyan Sivil Havacılık Kurumu (ENAC), bugün yaptığı toplantıyla ABD ve İngiltere'nin, aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerden yapılacak uçuşlarda kabin içine yönelik aldığı yeni güvenlik önlemlerini ele aldı. 

Haberde, İtalyan sivil havacılık yetkililerinin yaptığı değerlendirmede, söz konusu ülkelerden İtalya'ya yönelik uçuşlarda ABD ve İngiltere'nin uygulamaya koyduğu gibi bir kısıtlamaya gerek olmadığına karar verildiği bildirildi.

Bu kararla, güvenlik önlemlerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyen İtalya'da, mevcut kuralların süreceği, bununla CISA'nın yine güvenliğe ilişkin süreci gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

ETİKETLER

italyakabin bagajıelektronik eşya kısıtlaması

İlgili Haberler

11 soruda kabin yasağı

Uzmanlar, Türkiye dahil 8 ülkeye uygulanan kabinlerde elektronik cihaz kısıtlamasını anlattı

Ulaştırma Bakanlığı'ndan ABD'ye: İstediğiniz tomografi cihazlarını kullanalım, kabin yasağını kaldırın

Düzenlemeyle ilgili "ICAO varken, ABD'nin belli ülkelere yasak getirmesi handikap" yorumu yapıldı

Kabin yasağında ABD'li havacılık şirketlerini koruma şüphesi; sebebi küresel rekabet mi?

Business class yolcuları iş gezilerinde yılda toplam 1.6 trilyon dolar harcıyor

AKP’li Kuzu’ya göre ABD ve İngiltere’nin kabin kısıtlamasının sebebi üçüncü havalimanı

"Bilsinler ki üçüncü havalimanı yapılacak"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24