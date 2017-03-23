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AKP’li Kuzu’ya göre ABD ve İngiltere’nin kabin kısıtlamasının sebebi üçüncü havalimanı

"Bilsinler ki üçüncü havalimanı yapılacak"

23 Mart 2017 22:30

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, önce ABD daha sonra İngiltere’nin Türkiye’ye uyguladığı kabin kısıtlamasını, yapımı devam eden üçüncü havalimanı ile ilişkilendirdi. Kuzu’ya göre, THY ile rekabet edemeyen ABD ve Avrupa, üçüncü havalimanı yüzünden bu tarz bir kısıtlamaya gitti.

Kuzu, Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye miting izni ve salon verilmemesiyle başlayan Ankara-Berlin gerilimi için "Nasıl bunu engellerim, bütün mesele o. Üçüncü havalimanı yapıldıktan sonra çıldırdı onlar. Çünkü Frankfurt Havaalanı hemen hemen kapanmak üzere. Bunlar Almanya için bir dert oldu asıl mesele bu" ifadelerini kullanmıştı. Kuzu, daha sonra Hollanda ile yaşanan diplomatik krize ilişkin olarak da yine üçüncü havalimanının ülkeyi kaygılandırdığını iddia etmişti.

Kuzu, kabin kısıtlamasıyla ilgili Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“THY ile rekabet edemeyen Amerika ve Avrupa,uçuşta bir takım akıl almaz kısıtlamalar getirerek hedef aldı.Bilsinlerki3.Hava Limanı yapılacak.”

Anayasa profesörü olan Kuzu’nun yazım yanlışları da dikkat çekti.

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