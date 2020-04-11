İtalya'da mafya, yoksul vatandaşlara yemek dağıtmaya başladı

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İtalya'nın ekonomisi yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu günler geçirirken, 'mafya aileleri' nakit parası kalmayan ailelere bedavaya yemek dağıtmaya başladı.

Yetkililer, mafya örgütlerinin bu tür yardımlarla yerel halktan destek kazanmaya başladığı konusunda uyarılarda bulundu.

The Guardian'a konuşan Catanzaro başsavcısı ve mafya dedektifi Nicola Gratteri, "Bir ayı aşkın süredir dükkanlar, kafeler, restoranlar ve barlar kapalı. Milyonlarca insan bir ayı aşkın süredir gelir elde etmedi ve bir daha ne zaman çalışabilecekleri hakkında hiçbir fikirleri yok. Hükûmet, alışveriş fişi diye bir şey veriyor. Yakın zamanda devlet araya girip bu ailelere destek vermezse, mafya verecek ve insanların hayatlarını kontrol altına almaya başlayacak" dedi.

Gazetenin aktardığına göre İtalya'da sigortası çalışan 3.3 milyon kişi sokağa çıkma yasakları nedeniyle hiç destek alamıyor. Ülkenin bazı bölgelerinde ufak işletme sahiplerine bedava yemek dağıtmaları için baskı yapıldığı iddia edildi.

Krizin tırmandığı ilk günlerde İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, "Mafya, artan yoksulluktan faydalanıp yeni üyeler kazanmaya çalışabilir" demişti.

Napoli kentinde Camorra ve Neapolitan mafya örgütlerinin "evlere yemek servisi" yapmasının ardından polis güçleri sert önlemler almaya başladı. Palermo'da Cosa Nostra örgütü liderinin düşük gelirli mahallelerde yemek dağıttığı belirtildi.