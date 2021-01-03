İtalya'da Koronavirüs'e bağlı can kaybı 75 bini aştı

İtalya'da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 347 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 75 bin 332'ye yükseldi.

İtalya'da Koronavirüs salgınında toplam can kaybı 75 bini aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 102 bin 974 testte 14 bin 245 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 155 bin 446'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 347 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 75 bin 332'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 746 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 576 bin 214'e gerilediğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 14 kişi artması ile yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 583'e yükseldi.



İtalya'da hafta sonları sokağa çıkma yasağı gündemde

İtalya hükümeti, ülke çapında kırmızı bölge uygulamasının 7 Ocak'ta sona erecek olması ve bulaşma endeksinde görülen artış nedeniyle bir sonraki dönemde alınacak tedbirler üzerine çalışıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, hafta içi bölgesel bazda tedbirler ve hafta sonu ise ulusal bazda sokağa çıkma yasağı uygulamasının hükümetin gündeminde olduğu öne sürüldü.

İtalya'da okulların ise 7 Ocak'ta yüzde 50 kapasiteyle açılmasını karar verilmişti. Ancak bulaşma endeksinde görülen artış nedeniyle açılışın ertelenmesi talepleri gelse de Başbakan Giuseppe Conte'nin okulların daha önce belirlenen tarihte açılması konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. (İHA)