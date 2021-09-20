İtalya'da domuza benzeyen yüzü ve sesi nedeniyle dikkat çeken bir balık türü görüldü

İtalya'nın Elba adasında, balıkçıların ağına yüzgeçleriyle köpekbalığını, yüzüyle ise domuzu andıran bir deniz canlısı takıldı. Yassı kafası, geniş gözleri ve pembemsi burnu sebebiyle "Oxynotus centrina" isimli balık, "domuz köpekbalığı" olarak adlandırılıyor.

Live Science'da yer alan habere göre, Toskana yakınlarında bulunan Elba adasında keşfedilen domuz köpekbalığı, görünümünün yanı sıra çıkardığı seslerle de dikkat çekti. Balığın sudan çıktığında homurdanmaya benzer sesler çıkardığı belirtildi.

Elba adasının Facebook sayfasında, domuz köpekbalığının iskeleye çekilmeden önce suda sürüklenirken, ölü bulunduğu belirtildi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, domuz köpekbalığı türünün son yıllarda giderek azaldığını söyledi. Söz konusu tür, tehdit altındaki türlerin bulunduğu kırmızı listede "savunmasız" diye sınıflandırılıyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, balığın Doğu Atlantik Okyanusu boyunca yaşadığını, genelde okyanus yüzeyinin 60-670 metre derinliklerinde bulunduğunu söyledi.